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Глава «Укравтодору» Славомір Новак. Фото: Укравтодор

Керівник «Укравтодору» Славомір Новак подав у відставку

24 вер 2019, 18:27
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Славомір Новак, глава Державного агентства автомобільних доріг України, 24 вересня подав у відставку.

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Рішення було ухвалене у зв’язку із завершенням трирічної каденції Новака на посаді. Заява про відставку вже подана прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку. Про це сьогодні повідомила прес-служба «Укравтодору».

Ще кілька тижнів тому у зв’язку із закінченням трирічної каденції, новою пропозицією, яку отримав, та особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника «Укравтодору». За три роки непростої, але важливої роботи я отримав велике задоволення від тих результатів, яких вдалося досягти в Україні, — зазначив Новак.

В агентстві повідомили, що за роки керівництва Новака було створено Дорожній фонд, проведена децентралізація доріг, а Україна вперше отримала грант від Європейського Союзу на будівництво доріг. Зазначається, що з 2016 по 2018 рік в Україні відремонтували 6 тис. 800 км доріг державного та місцевого значення.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Славоміра Новака буде звільнено з посади глави «Укравтодору». Новак очолює «Укравтодор» з 2016 року.

Джерело: Ракурс


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