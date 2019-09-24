Президент США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127249-tramp-vystupyv-na-genasambleyi-oon-zaklykav-posylyty-tysk-na-iran-ta-reformuvaty-svitovu.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, 24 вересня виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Loading...

У своєму виступі він закликав країни всього світу збільшити економічний тиск на Іран. Трамп наголосив, що жодна країна не повинна підтримувати спрагу крові Ірану. Транслювали виступ ЗМІ в YouTube.

Також Трамп закликав радикально реформувати Світову організацію торгівлі. Він вважає, що Китаю не можна дозволяти називати себе країною, що розвивається за рахунок інших. Глава США додав, що ввів мита на товари з КНР для того, щоб покласти край американо-китайським розбіжностям з торгівлі.

Торкнувся американський президент і ситуації у Венесуелі. Він запевнив, що слідкує за ситуацією в країні, а президента Венесуели Ніколаса Мадуро назвав «диктатором та кубинської маріонеткою».

Крім того, Трамп запевнив, що Сполучені Штати будуть продовжувати невпинно працювати над досягненням миру в Афганістані. Він наголосив, що Білий дім не планує вести нескінченні війни, але терористи заважають мирному врегулюванні ситуації в країні.

Рух «Талібан» продовжує варварські напади. Ми будемо працюватимемо з коаліцією та нашими афганськими партнерами над викоріненням тероризму, і ми ніколи не припинимо роботу над тим, щоб світ став реальністю, — зазначив американський лідер.

Нагадаємо, Дональд Трамп поставив ультиматум щодо фінансової та військової допомоги Україні. Він закликав Європейський Союз збільшити фінансову допомогу Україні і пообіцяв призупинити виділення коштів Україні в тому разі, якщо Брюссель не допомагатиме Києву.