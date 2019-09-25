В Росії хочуть заборонити американські грін-карти у відповідь на невидачу віз делегатам Генасамблеї ООН

Створити перешкоди охочим отримати грін-карту пропонують у Росії, фото: The Blue Diamond Gallery

https://racurs.ua/ua/n127270-v-rosiyi-hochut-zaboronyty-amerykanski-grin-karty-u-vidpovid-na-nevydachu-viz-delegatam.html

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У Росії можуть заборонити проведення американської лотереї грін-карт після вчорашнього інциденту з невидачею віз десятьом членам російської делегації, котрі в результаті не змогли потрапити на засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Про це повідомляє видання «Известия» з посиланням на заяву заступника голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексія Чепи.

На думку Чепи, Росії не можна залишати без відповіді «настільки кричущий дипломатичний укол з боку США»

Наша відповідь буде дуже серйозною. Думаю, ми можемо заборонити всілякі заходи на зразок лотереї грін-карт, які США проводять, виходячи зі свого іміджу нібито «оплоту демократії». Наші заходи будуть такими, щоб усі звернули на це увагу, — пообіцяв Чепа.

Зазначається, що Росія, наприклад, може обмежити доступ до сайту, на якому відбувається реєстрація охочих взяти участь у розіграші грін-карт, або ускладнити роботу агентств, котрі допомагають оформлювати відповідні документи.

Грін-карта — це посвідчення особи, котре підтверджує наявність дозволу на проживання в США громадянам інших держав та надає право на працевлаштування. Щороку Державний департамент США проводить диверсифікаційна візову лотерею, котра надає можливість отримати грін-карту особам із країн з історично низьким рівнем імміграції до США.

Нагадаємо, візу до США не отримав, зокрема, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.