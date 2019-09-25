Коболєв: Плани з підготовки до непростої зими нам вдалося виконати. Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n127271-koboliev-plany-z-pidgotovky-do-neprostoyi-zymy-nam-vdalosya-vykonaty.html

Ракурс

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що плани з підготовки до зимового сезону повністю виконані.

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Наразі запаси газу у підземних сховищах України перетнули позначку у 20 млрд куб. м. газу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Вказаний показник на 4 млрд куб. м. газу перевищує минулорічний показник та є абсолютним рекордом за останнім 9 років.

За словами Коболєва, Україна наразі має достатньо газу, щоб забезпечити надійну роботу газотранспортної системи та газопостачання українських споживачів зимою, навіть якщо Росія вирішить перервати транзит через українську територію.

Коболєв також подякував тим особам, які забезпечили фінансову сторону, закупівлі газу та його закачування до підземних сховищ України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями Україна та Росія під час тристоронніх переговорів щодо газу у Брюсселі обговорювали не тільки питання підписання нового договору щодо транзиту газу через Україну, а також поставки газу з РФ.