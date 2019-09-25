Тотальний аудит: МОЗ розпочинає перевірки ефективності апарату, Інституту раку та "Охматдиту", фото — "Дзеркало тижня"

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Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України ініціювало аудит діяльності Інституту раку, «Охматдиту», державного підприємства «Медичні закупівлі» і в Центрі ендокринної системи. Крім того, перевірять ефективність роботи усіх співробітників МОЗ.

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Як розповів радник міністра Дмитро Раімов сьогодні на брифінгу в МОЗ, рішення про аудит ухвалене 25 вересня.

Проведення аудиту анонсувала напередодні міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Вона заявила, що не збирається згортати реформи в сфері охорони здоров’я, а «пацієнти і лікарі будуть отримувати те, що гарантоване державою».

«Ракурс» повідомляв, що вчора частина працівників МОЗ у відкритому зверненні до керівника уряду заявили, що дії нового керівництва ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні. Чиновники МОЗ також поскаржились на тиск.

Проведення аудиту в Інституті раку пов’язують зі скандалом, який виник в цьому закладі у серпні. На відео, що оприлюднила прокуратура, співробітники Інституту раку, ймовірно, дають інструкції, як правильно брати хабарі з пацієнтів і закликав підлеглих залучати всі свої таланти.

Йшлося про медиків, які відповідали за надання хіміотерапії онкохворим в амбулаторних умовах. Щоб отримати препарати, закуплені за державні кошти, лікарі пацієнтам пропонували зробити благодійний внесок.