Украинский скандал в Белом доме: у Трампа обнародовали стенограмму звонка Зеленскому, фото — "РБК-Украина"

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Администрация президента США 25 сентября на сайте Белого дома обнародовала стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Текст получасовой беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, можно прочитать по этой ссылке.

Большая часть разговора президентов касается юриста Трампа Руди Джулиани и его вероятного соперника на выборах-2020 Джо Байдена.

Расшифровку беседы президентов выложили на пяти страницах. В ней отмечается, что это не дословная стенограмма разговора двух президентов, а запись, сделанная людьми, которые присутствовали во время беседы. В связи с этим «ряд факторов» могут повлиять на точность записи, в частности плохая связь, акцент или интерпретация сказанного.

После вступительных слов-комплиментов в адрес друг друга, Трамп вспомнил об экс-генпрокуроре Юрие Луценко, которого назвал «очень хорошим», а также о бывшем после США в Киеве Мари Йованович. Ее Трамп назвал «плохим послом», а Зеленский сказал, что «на 100% согласен с ним».

Ее отношение ко мне было далеко от идеала, поскольку она увлекалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента достаточно хорошо, — говорится в расшифровке разговора.

После этого Трамп начал тему расследования относительно сына Джо Байдена.

В то же время очень много разговоров о сыне Байдена. Что Байден остановил расследование, и многие люди хотят разобраться с этим. Поэтому любая вещь, которую вы сможете сделать с генеральным прокурором… Это будет замечательно. Байден хвастался, что он остановил расследование, поэтому если вы сможете заняться этим… Для меня это звучит кошмарно, — сказал Зеленскому Трамп.

По словам Трампа, Байден-старший остановил расследование против украинской энергетической компании Burisma, в которой Хантер Байден был членом совета директоров.

В ответ Зеленский сказал, что знаком с ситуацией. Он заверил, что новый генпрокурор Украины будет 100% его человеком и он «разберется с ситуацией» и расследованием относительно Burisma.

Проблема расследования дела — это вопрос восстановления честности, мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием этого дела, — пообещал Зеленский Трампу.

Украинский президент попросил Трампа поделиться дополнительной информацией, которая поможет следствию в деле Burisma.

В конце разговора Зеленский пригласил Трампа на своем самолете прилететь в Киев из Варшавы. Обеих президентов приглашали посетить мероприятия, посвященные памяти погибших во время Второй мировой войны. Они проиходили в польской столице 1 сентября по случаю 80-летия начала войны. Трамп, как известно, не прилетел в Варшаву, объяснив это приближением урагана к Флориде.

Напомним, что вокруг скандального телефонного разговора президентов в США продолжает пылать небывалый политический скандал. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США. Госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора.

Сегодня Зеленский планирует в Нью-Йорке встретиться с американским коллегой. Украинский лидер находится в США с визитом в ООН. Официальные лица утверждают, что Трамп и Зеленский будут говорить не менее часа.

Фон этой встречи неоднозначный. Речь идет о возможном давлении, которое американский лидер оказывал на Зеленского во время июльского телефонного разговора. Американские СМИ утверждают, что Трамп потребовал активнее расследовать дело в отношении газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой когда-то входил сын Джо Байдена, вероятного главного соперника Трампа на выборах 2020 года.