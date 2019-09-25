Новости Украины

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Кадры для нового обмена: СБУ вывезла с оккупированного Донбасса боевика ЛНР. Фото: ua.news

Кадры для нового обмена: СБУ вывезла с оккупированного Донбасса боевика ЛНР (ФОТО)

25 сен 2019, 17:28
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Служба безопасности Украины задержала на временно оккупированной части Луганской области российского боевика, который принимал участие в боевых действиях против Украины.

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Задержанный боевик числился в розыске. Его подозревали в участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 Уголовного кодекса), сообщили сегодня в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, с 2014 по 2015 год задержанный воевал против Украины. В частности, он принимал участие в боевых действиях в районе Дебальцево. До недавних пор боевик проходил службу в так называемом «Таможенном комитете ЛНР».

В ближайшее время задержанному будут избирать меру пресечения.

Участие в операции по задержанию боевика принимали сотрудники СБУ и Государственной пограничной службы Украины.

Кадры для нового обмена: СБУ вывезла с оккупированного Донбасса боевика ЛНР. Фото: СБУ

Напомним, что в сентябре в Луганской области правоохранители задержали бывшего участника террористической организации Луганская народная республика.

Источник: Ракурс


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