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Кадри для нового обміну: СБУ вивезла з окупованого Донбасу бойовика ЛНР. Фото: ua.news

Кадри для нового обміну: СБУ вивезла з окупованого Донбасу бойовика ЛНР (ФОТО)

25 вер 2019, 17:28
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Служба безпеки України затримала на тимчасово окупованій частині Луганської області російського бойовика, який брав участь у бойових діях проти України.

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Затриманий бойовик значився в розшуку. Його підозрювали в участі в діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу) і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу), повідомили сьогодні в прес-службі СБУ.

За даними відомства, з 2014 по 2015 рік затриманий воював проти України. Зокрема, він брав участь у бойових діях в районі Дебальцевого. До недавніх пір бойовик проходив службу в так званому «Митному комітеті ЛНР».

Найближчим часом затриманому обиратимуть запобіжний захід.

Участь в операції із затримання бойовика брали співробітники СБУ та Державної прикордонної служби України.

Кадри для нового обміну: СБУ вивезла з окупованого Донбасу бойовика ЛНР. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у вересні в Луганській області правоохоронці затримали колишнього учасника терористичної організації Луганська народна республіка.

Джерело: Ракурс


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