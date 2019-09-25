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Кадри для нового обміну: СБУ вивезла з окупованого Донбасу бойовика ЛНР. Фото: ua.news
Кадри для нового обміну: СБУ вивезла з окупованого Донбасу бойовика ЛНР (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n127297-kadry-dlya-novogo-obminu-sbu-vyvezla-z-okupovanogo-donbasu-boyovyka-lnr-foto.htmlРакурс
Служба безпеки України затримала на тимчасово окупованій частині Луганської області російського бойовика, який брав участь у бойових діях проти України.
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Затриманий бойовик значився в розшуку. Його підозрювали в участі в діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу) і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу), повідомили сьогодні в прес-службі СБУ.
За даними відомства, з 2014 по 2015 рік затриманий воював проти України. Зокрема, він брав участь у бойових діях в районі Дебальцевого. До недавніх пір бойовик проходив службу в так званому «Митному комітеті ЛНР».
Найближчим часом затриманому обиратимуть запобіжний захід.
Участь в операції із затримання бойовика брали співробітники СБУ та Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, що у вересні в Луганській області правоохоронці затримали колишнього учасника терористичної організації Луганська народна республіка.
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