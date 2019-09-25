Новини України

У військкоматі Києва назвали число ухильників від армії і розповіли, що з ними буде. Фото: Главред

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Ухил від строкової військової служби з боку жителів Києва розслідуватиме Національна поліція. Військові комісаріати столиці передали правоохоронцям майже 35 тис. справ на киян, які ухиляються від призову.

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У даний момент явка на пункти реєстрації призовників залишається вкрай низькою, заявив під час сьогоднішнього брифінгу військовий комісар Київського міського військового комісаріату полковник Сергій Клявлін, повідомляє «Українська правда».

Інформацію про ухильників передали в поліцію, після чого правоохоронці почнуть пошуки тих, хто ховається від служби в армії. Інформацію про тих, хто систематично ухиляється від призову, вноситимуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розповів Клявлін.

Свідомість громадян вкрай низька. Багато киян ухиляються всіма можливими і неможливими способами, — сказав комісар під час брифінгу.

На поточний момент київська поліція відкрила чотири кримінальні провадження проти громадян, які тривалий час ухилялися від призову.

Новий призов до армії розпочнеться 1 жовтня. Службу проходять громадяни віком від 20 до 27 років. Призову на строкову службу в Києві підлягає понад 53 тис. осіб.

За словами Клявліна, у Києві планують призвати 634 особи, з яких до Збройних Сил України залучать 407 осіб, до Національної гвардії -160, до Держприкордонслужби — 39, до Державної спеціальної служби транспорту — 28.

Нагадаємо, що партія «Слуга народу» готує проекти законів про військову службу та на альтернативну службу.