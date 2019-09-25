Новости Украины

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В военкомате Киева назвали число уклонистов от армии и рассказали, что с ними будет. Фото: Главред
В военкомате Киева назвали число уклонистов от армии и рассказали, что с ними будетhttps://racurs.ua/n127295-v-voenkomate-kieva-nazvali-chislo-uklonistov-ot-armii-i-rasskazali-chto-s-nimi-budet.htmlРакурс
Уклон от срочной военной службы со стороны жителей Киева будет расследовать Национальная полиция. Военные комиссариаты столицы передали правоохранителям почти 35 тыс. дел на киевлян, которые уклоняются от призыва.
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В данный момент явка в пункты регистрации призывников по-прежнему остается крайне низкой, заявил во время сегодняшнего брифинга военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, сообщает «Украинская правда».
Информацию об уклонистах передали в полицию, после чего правоохранители начнут поиски тех, кто скрывается от службы в армии. Информацию о тех, кто систематически уклоняется от призыва, будут вносить в Единый реестр досудебных расследований, рассказал Клявлин.
Сознание граждан крайне низкое. Многие киевляне уклоняются всеми возможными и невозможными способами, — сказал комиссар во время брифинга.
На текущий момент киевская полиция открыла четыре уголовных производства против граждан, которые длительное время уклонялись от призыва.
Новый призыв в армию начнется 1 октября. Службу проходят граждане возрастом от 20 до 27 лет. Призыву на срочную службу в Киеве подлежит свыше 53 тыс. человек.
По словам Клявлина, в Киеве планируют призвать 634 человека, из которых в Вооруженные силы Украины привлекут 407 человек, в Национальную гвардию — 160, в Госпогранслужбу — 39, в Государственную специальную службу транспорта — 28.
Напомним, что партия «Слуга народа» готовит проекты законов о военной службе и альтернативной службе.
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