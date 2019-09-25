Український скандал у Білому домі: у Трампа оприлюднили стенограму дзвінка до Зеленського, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n127298-u-trampa-opryludnyly-stenogramu-dzvinka-do-zelenskogo-pro-djuliani-i-baydena-govoryly-polovynu.html

Ракурс

Адміністрація президента США 25 вересня на сайті Білого дому оприлюднила стенограму розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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Текст півгодинної бесіди, яка відбулася 25 липня 2019 року, можна прочитати за цим посиланням.

Більша частина розмови президентів стосується юриста Трампа Руді Джуліані і його ймовірного суперника на виборах-2020 Джо Байдена.

Розшифрування бесіди президентів виклали на п’ятьох сторінках. У розшифровці зазначається, що це не дослівна стенограма розмови двох президентів, а запис, зроблений людьми, які були присутні під час бесіди. У зв’язку з цим «низка факторів» можуть вплинути на точність запису, зокрема поганий зв’язок, акцент або інтерпретація сказаного.

Після вступних слів-компліментів на адресу один одного Трамп згадав про екс-генпрокурора Юрія Луценка, якого назвав «дуже хорошим», а також про колишнього посла США у Києві Марі Йованович. Її Трамп назвав «поганим послом», а Зеленський сказав, що «на 100%" згоден із ним.

Її ставлення до мене було далеким від ідеалу, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його стороні. Вона б не прийняла мене як нового президента достатньо добре, — йдеться у розшифруванні розмови.

Після цього Трамп розпочав тему розслідування стосовно сина Джо Байдена.

Водночас є дуже багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть розібратися з цим. Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим… Для мене це звучить кошмарно, — сказав Зеленському Трамп.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

У відповідь Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією. Він запевнив, що новий генпрокурор України буде 100% його людиною і він «розбереться із ситуацією» та розслідуванням щодо Burisma.

Проблема розслідування справи — це питання відновлення чесності, ми потурбуємося про це і працюватимемо над розслідуванням цієї справи, — пообіцяв Зеленський Трампу.

Український президент попросив Трампа поділитися додатковою інформацією, яка допоможе слідству у справі Burisma.

Наприкінці розмови Зеленський запросив Трампа на своєму літаку прилетіти до Києва з Варшави. Обидвох президентів запрошували відвідати заходи із вшанування загиблих під час Другої світової війни. Вони відбувалися у польській столиці 1 вересня з нагоди 80-річниці початку війни. Трамп, як відомо, не прилетів до Варшави, пояснивши це наближенням урагану до Флориди.

Нагадаємо, що навколо скандальної телефонної розмови президентів у США продовжує розбурхуватися небувалий політичний скандал. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента США. Держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української влади на публікацію стенограми телефонної розмови.

Сьогодні Зеленський планує у Нью-Йорку зустрітися із американським колегою. Український лідер перебуває в США із візитом в ООН. Офіційні особи стверджують, що Трамп і Зеленський говоритимуть не менше години.

Тло цієї зустрічі неоднозначне. Йдеться про можливий тиск, який американський лідер чинив на Зеленського під час липневої телефонної розмови. Американські ЗМІ стверджують, що Трамп вимагав активніше розслідувати справу щодо газодобувної компанії Burismа, до ради директорів якої колись входив син Джо Байдена, найімовірнішого головного суперника Трампа на виборах 2020 року.