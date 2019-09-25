Суд заарештував лікарів у скандальній справі про корупцію в Інституті раку. Фото: 5 канал

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Ракурс

Двох лікарів Інституту раку, яких підозрюють у причетності до корупційних схем, заарештували з правом внесення застави.

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Суд у гучній справі відбувся сьогодні в Києві. Завідувач відділенням і лікар-онколог Інституту раку можуть вийти на свободу, якщо внесуть заставу в розмірі 160 тис. грн за кожного, повідомили в прес-службі Національної поліції.

Про підозру лікарям повідомили 17 вересня. За версією слідства, підозрювані переконували пацієнтів, що кількість медпрепаратів, які були придбані за державні кошти, обмежена, тому вони мають давати кошти хворим за певну суму.

У гучній справі були проведені обшуки. Зокрема, слідчі обшукали сам Інститут раку. Під час обшуків у кабінетах вилучили документацію, а в службовому кабінеті одного з фігурантів 20 тис. грн.

Також «Ракурс» повідомляв, що лікарі брали «відкати» у компаній за перемогу в тендерах із закупівлі медикаментів для потреб Інституту раку.