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Последствия ДТП в Одесской области, фото: Национальная полиция

Смертельное ДТП в Одесской области: водителя грузовика отправили за решетку до 19 ноября (ВИДЕО)

24 сен 2019, 15:29
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Водителя грузовика DAF, в результате столкновения которой с микроавтобусом «Мерседес Спринтер» 21 сентября погибли девять человек, Киевский райсуд Одессы арестовал до 19 ноября.

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Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

По информации следствия, водитель грузовика, Александр Орловский выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, которая в результате удара перевернулась. По мнению обвинения, у него была возможность избежать аварии.

Сам Орловский, своей вины не признает и заявляет, что не выезжал на встречную полосу и двигался в пробке с малой скоростью.

Защита Орловского просила суд избрать ему меру пресечения, которая не предусматривает содержания под стражей.

Я в ряду ехал. Удар и все — машину начало крутить, я начал закрываться (руками — ред.) от стекла, чтобы в глаза не попало, — ответил Орловский журналистам на вопрос, что именно он помнит из обстоятельствэтого ДТП.

Я смотрел в основном вперед — какая машина передо мной находится, сохранял дистанцию, — подчеркнул водитель грузовика.

Отвечая на вопрос о своих травмах, он сообщил, что у него ушибы, в частности грудной клетки и ног, небольшое сотрясение, а также будут «что-то вставлять» вов настоящее время забинтованную руку.

Напомним, ДТП произошло недалеко от областного центра, на участке дороги Овидиополь- Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское.


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