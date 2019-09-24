Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия ДТП в Одесской области, фото: Национальная полиция
Смертельное ДТП в Одесской области: водителя грузовика отправили за решетку до 19 ноября (ВИДЕО)https://racurs.ua/n127232-smertelnoe-dtp-v-odesskoy-oblasti-voditelya-gruzovika-otpravili-za-reshetku-do-19-noyabrya-video.htmlРакурс
Водителя грузовика DAF, в результате столкновения которой с микроавтобусом «Мерседес Спринтер» 21 сентября погибли девять человек, Киевский райсуд Одессы арестовал до 19 ноября.
Loading...
Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».
По информации следствия, водитель грузовика, Александр Орловский выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, которая в результате удара перевернулась. По мнению обвинения, у него была возможность избежать аварии.
Сам Орловский, своей вины не признает и заявляет, что не выезжал на встречную полосу и двигался в пробке с малой скоростью.
Защита Орловского просила суд избрать ему меру пресечения, которая не предусматривает содержания под стражей.
Я в ряду ехал. Удар и все — машину начало крутить, я начал закрываться (руками — ред.) от стекла, чтобы в глаза не попало, — ответил Орловский журналистам на вопрос, что именно он помнит из обстоятельствэтого ДТП.
Я смотрел в основном вперед — какая машина передо мной находится, сохранял дистанцию, — подчеркнул водитель грузовика.
Отвечая на вопрос о своих травмах, он сообщил, что у него ушибы, в частности грудной клетки и ног, небольшое сотрясение, а также будут «что-то вставлять» вов настоящее время забинтованную руку.
Напомним, ДТП произошло недалеко от областного центра, на участке дороги Овидиополь- Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское.
Загрузка...