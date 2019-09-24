Наслідки ДТП на Одещині, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n127232-smertelna-dtp-na-odeschyni-vodiya-vantajivky-vidpravyly-za-raty-do-19-lystopada-video.html

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Водія вантажівки DAF, внаслідок зіткнення котрої з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» 21 вересня загинули дев’ять осіб, Київський райсуд Одеси заарештував до 19 листопада.

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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

За інформацією слідства, водій вантажівки, Олександр Орловський виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку, яка в результаті удару перекинулася. На думку обвинувачення, у нього була можливість уникнути аварії.

Сам Орловський, своєї вини не визнає й заявляє, що не виїжджав на зустрічну смугу й рухався у пробці з малою швидкістю.

Захист Орловського просив суд обрати йому запобіжний захід, який не передбачає тримання під вартою.

Я в ряду їхав. Удар і все — машину почало крутити, я почав закриватися (руками — ред.) від скла, щоб в очі не потрапило, — відповів Орловський журналістам на питання, що саме він пам’ятає з обставин цього ДТП.

Я дивився здебільшого попереду — яка машина переді мною знаходиться, дотримувався дистанції, — наголосив водій вантажівки.

Відповідаючи на питання щодо своїх травм, він повідомив, що в нього забої, зокрема грудної клітки та ніг, невеликий струс, а також «щось вставлятимуть» у наразі забинтовану руку.

Нагадаємо, ДТП сталося неподалік обласного центру, на ділянці дороги Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина і Прилиманське.