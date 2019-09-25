Зеленский на Генассамблее ООН трогательно рассказал о погибшем на Донбассе певце. Фото: 24 канал

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время выступления на Генеральной ассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе украинском музыканте Василии Слипаке.

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Президент Украины с трибуны заявил, что «в 21-м веке вместо того, чтобы быть услышанным, можно быть убитым».

Этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. (…) Она выглядит вот так, — сказал Зеленский и показал в зале заседания Генассамблеи пулю.

Украинский лидер подчеркнул, что пуля калибром 12,7 мм стоит 10 долл. и добавил, что «к сожалению, сегодня на нашей планете это — стоимость человеческой жизни».

Солист Парижской национальной оперы Василий Слипак погиб на Донбассе 29 июня 2016 года от пули снайпера. Перед возвращением в Украину он почти 20 лет жил и работал во Франции. Ему посмертно было присвоено звание Героя Украины.

Напомним, что администрация президента США 25 сентября на сайте Белого дома обнародовала стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины.