Новости Украины

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ГБР начало расследование в отношении Гелетея: в чем подозревают экс-главу УГО. Фото: Антикор

ГБР начало расследование в отношении Гелетея: в чем подозревают экс-главу УГО (ДОКУМЕНТ)

25 сен 2019, 20:23
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Валерий Гелетей, бывший руководитель Управления государственной охраны (УГО), находится под следствием Государственного бюро расследований (ГБР).

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Материалы производства внесены в Единый реестр досудебных расследований. Выписку из Единого реестра досудебных расследований сегодня опубликовало издание «Страна».

В выписке говорится, что заявителем выступает бывший глава института УГО Владислав Чайковский.

По мнению заявителя, Гелетей и другие работники УГО могут иметь отношение к уголовному преступлению, которое заключалось в неправомерном назначении на должности и присвоении почетных званий лицам с целью получения от них неправомерной выгоды.

ГБР начало расследование в отношении Гелетея: в чем подозревают экс-главу УГО. Фото: Страна

Напомним, что Гелетей покинул должность 22 мая этого года.​


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