Новости Украины

ГБР начало расследование в отношении Гелетея: в чем подозревают экс-главу УГО. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n127302-gbr-nachalo-rassledovanie-v-otnoshenii-geleteya-v-chem-podozrevaut-eks-glavu-ugo-dokument.html

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Валерий Гелетей, бывший руководитель Управления государственной охраны (УГО), находится под следствием Государственного бюро расследований (ГБР).

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Материалы производства внесены в Единый реестр досудебных расследований. Выписку из Единого реестра досудебных расследований сегодня опубликовало издание «Страна».

В выписке говорится, что заявителем выступает бывший глава института УГО Владислав Чайковский.

По мнению заявителя, Гелетей и другие работники УГО могут иметь отношение к уголовному преступлению, которое заключалось в неправомерном назначении на должности и присвоении почетных званий лицам с целью получения от них неправомерной выгоды.

Напомним, что Гелетей покинул должность 22 мая этого года.​