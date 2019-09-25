Зеленский пожаловался Трампу на Макрона и Меркель во время скандального разговора. Фото: Главред

https://racurs.ua/n127303-zelenskiy-pojalovalsya-trampu-na-makrona-i-merkel-vo-vremya-skandalnogo-razgovora.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон делают не так много, как могли бы, для помощи Киеву в борьбе с агрессией РФ.

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Такое заявление украинский лидер сделал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, стенограмму которого сегодня опубликовали в Белом доме.

Я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины, — сказал 25 июля Зеленский.

Кроме того, лидеры стран резко высказались о бывшем после США в Украине Мари Йованович. Так, Трамп назвал дипломата «противным человеком», а Зеленский отметил, что посол к нему плохо относилась, так как поддерживала его предшественника Петра Порошенко.

Ранее «Ракурс» публиковал другие интересные детали получасовой беседы президентов.