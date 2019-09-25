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У Международного валютного фонда появился новый руководитель. Фото: Reuters
У Международного валютного фонда появился новый руководительhttps://racurs.ua/n127304-u-mejdunarodnogo-valutnogo-fon-da-poyavilsya-novyy-rukovoditel.htmlРакурс
Кристалина Георгиева избрана главой Международного валютного фонда (МВФ). Она приступит к своим обязанностям с 1 октября этого года.
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Как говорится в сообщении организации, распространенном сегодня, представительницу Болгарии Георгиеву избрали сроком на пять лет.
Решение о назначении Георгиевой принимал совет директоров Международного валютного фонда. До нее должность занимала Кристин Лагард. Она прекратила исполнять обязанности директора МВФ в связи с тем, что ее выдвинули на пост главы Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора были возложены на первого заместителя Лагард американца Дэвида Липтона.
Отметим, что МВФ впервые возглавил представитель страны с развивающейся экономикой.
В биографии новой главы МВФ указано, что в 2004 году она была назначена директором постоянного представительства Всемирного банка в Российской Федерации.
В 2010 году Георгиеву признали «европейцем года» и «комиссаром года». В начале 2019 года она была временно исполняющей обязанности президента Всемирного банка.
Напомним, что Лагард объявила об отставке в июле этого года.
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