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Ракурс
У Международного валютного фон​да появился новый руководитель. Фото: Reuters

У Международного валютного фон​да появился новый руководитель

25 сен 2019, 21:56
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Кристалина Георгиева избрана главой Международного валютного фонда (МВФ). Она приступит к своим обязанностям с 1 октября этого года.

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Как говорится в сообщении организации, распространенном сегодня, представительницу Болгарии Георгиеву избрали сроком на пять лет.

Решение о назначении Георгиевой принимал совет директоров Международного валютного фонда. До нее должность занимала Кристин Лагард. Она прекратила исполнять обязанности директора МВФ в связи с тем, что ее выдвинули на пост главы Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора были возложены на первого заместителя Лагард американца Дэвида Липтона.

Отметим, что МВФ впервые возглавил представитель страны с развивающейся экономикой.

В биографии новой главы МВФ указано, что в 2004 году она была назначена директором постоянного представительства Всемирного банка в Российской Федерации.

В 2010 году Георгиеву признали «европейцем года» и «комиссаром года». В начале 2019 года она была временно исполняющей обязанности президента Всемирного банка.

Напомним, что Лагард объявила об отставке в июле этого года.

Источник: Ракурс


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