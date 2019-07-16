Кристин Лагард подала в отставку. Фото: Народная Правда

https://racurs.ua/n124379-glava-mvf-kristin-lagard-podala-v-otstavku.html

Ракурс

Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) с 2011 года, 16 июля объявила о своей отставке.

Loading...

Срок ее полномочий должен был закончиться в июле 2021 года. Глава фонда заявила, что прошение об отставке вступит в силу 12 сентября 2019 года. Об этом говорится в заявлении Лагард на веб-странице МВФ.

Я встретилась с Исполнительным советом и подала прошение об отставке из фонда, которое вступит в силу 12 сентября. Отказ от моих обязанностей, о котором было объявлено ранее, останется в силе до этого момента, — говорится в сообщении.

Как известно, Лагард претендует на должность главы Европейского центрального банка. Ее кандидатуру должен утвердить Европейский парламент, министры экономики и финансов стран ЕС уже поддержали Лагард.

Исполнять обязанности директора-распорядителя фонда будет Дэвид Липтон.

Напомним, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что Украина осенью может начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе кредитования. В фонде надеются, что новое правительство, которое будет сформировано после выборов в парламент, будет придерживаться условий программы с МВФ.