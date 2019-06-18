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Ракурс
Зеленский: Дефолта не будет, в июле стартует подготовка новой программы с МФВ. Фото: Главред

Зеленский: Дефолта не будет, в июле стартует подготовка новой программы с МФВ

18 июн 2019, 23:14
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в июле начнется подготовка новой программы с Международным валютным фондом. Глава государства подчеркнул, что дефолта не будет и Украина продолжит сотрудничать с Мировым банком и МВФ.

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Во время встречи в Берлине с крупным и средним бизнесом Германии Зеленский обсудил с представителями экспортные возможности, а также изменения в законодательстве, которые противоречат Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

На встрече присутствовали представители компаний, чей совокупный портфель составляет 220 млрд евро, что превышает два Валових внутренних продукта (ВВП) Украины и предоставляет около 450 тыс. рабочих мест.

Президент Зеленский заявил, что иностранный бизнес боится давления украинских правоохранительных органов и украинских судов, которые не защищают бизнес от давления. По словам политика, инвестиционный климат является сейчас приоритетом для Украины.

В свою очередь представители бизнеса отметили, что надеются на улучшение инвестиционного климата и адаптацию европейских стандартов в стране.

Как ранее сообщал «Ракурс», канцлер Германии Ангела Меркель заверила Зеленского, что продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Источник: Ракурс


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Зеленский: Дефолта не будет, в июле стартует подготовка новой программы с МФВ

Новую совместную программу с Международным валютным фондом в Украине начнут готовить уже июле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефолта не будет и государство продолжает сотрудничество с Мировым банком и МВФ

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