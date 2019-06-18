Зеленський: Дефолту не буде, в липні стартує підготовка нової програми з МФВ. Фото: Главред

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже в липні почнеться підготовка нової програми з Міжнародним валютним фондом. Глава держави наголосив, що дефолту не буде і Україна продовжить співпрацювати зі Світовим банком і МВФ.

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Під час зустрічі в Берліні з великим і середнім бізнесом Німеччини Зеленський обговорив з представниками експортні можливості, а також зміни в законодавстві, які суперечать Угоді про асоціацію з Євросоюзом. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

На зустрічі були присутні представники компаній, чий сукупний портфель становить 220 млрд євро, що перевищує два Валових внутрішніх продукти (ВВП) України та надає близько 450 тис. робочих місць.

Президент Зеленський заявив, що іноземний бізнес боїться тиску українських правоохоронних органів і українських судів, які не захищають бізнес від тиску. За словами політика, інвестиційний клімат є зараз пріоритетом для України.

У свою чергу представники бізнесу зазначили, що сподіваються на поліпшення інвестиційного клімату та адаптацію європейських стандартів в країні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила Зеленського, що продовжує підтримувати територіальну цілісність України.