Крістін Лагард подала у відставку. Фото: Народна Правда

https://racurs.ua/ua/n124379-glava-mvf-kristin-lagard-podala-u-vidstavku.html

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Крістін Лагард, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 2011 року, 16 липня оголосила про свою відставку.

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Термін її повноважень мав закінчитися в липні 2021 року. Глава фонду заявила, що прохання про відставку набуде чинності 12 вересня 2019 року. Про це йдеться у заяві Лагард на веб-сторінці МВФ.

Я зустрілася з Виконавчою радою та подала прохання про відставку з фонду, яке набуде чинності 12 вересня. Відмова від моїх обов’язків, про яку було оголошено раніше, залишиться в силі до цього моменту, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, Лагард претендує на посаду голови Європейського центрального банку. Її кандидатуру має затвердити Європейський парламент, міністри економіки і фінансів країн ЄС вже підтримали Лагард.

Виконуватиме обов’язки директора-розпорядника фонду Девід Ліптон.

Нагадаємо, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що Україна восени може почати переговори з МВФ про довгострокову програму кредитування. У фонді сподіваються, що новий уряд, який буде сформовано після виборів до парламенту, буде дотримуватися умов програми з МВФ.