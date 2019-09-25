Главные новости за 25 сентября: в США опубликовали стенограмму переговоров Трампа и Зеленского, Нацполиция получила нового руководителя. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n127307-glavnye-novosti-za-25-sentyabrya-v-ssha-opublikovali-stenogrammu-peregovorov-trampa-i-zelenskogo.html

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Сегодня, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Именно из-за этого разговора в США инициировали процедуру импичмента американского президента.

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Также Кабинет министров Украины сегодня назначил шестерых заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, нового руководителя получила Национальная полиция Украины. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого был заместителем председателя Нацполиции.

На Закарпатье с самого утра проводилась масштабная операция, проводимая силами неместных правоохранителей. В Ужгороде и Мукачево прошли многочисленные обыски, полиция приведена в усиленный режим работы. Не обошлось и без задержаний.

Также сегодня стало известно, что Валерий Гелетей, бывший руководитель Управления государственной охраны (УГО), находится под следствием Государственного бюро расследований (ГБР). Гелетей и другие работники УГО могут иметь отношение к уголовному преступлению, которое заключалось в неправомерном назначении на должности и присвоении почетных званий лицам с целью получения от них неправомерной выгоды.

Кроме того, сегодня суд арестовал двух врачей Института рака, которых подозревают в причастности к коррупционным схемам. Заведующий отделением и врач-онколог Института рака могут выйти на свободу, если внесут залог в размере 160 тыс. грн за каждого.