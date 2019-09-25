На Закарпатье проходит спецоперация полиции, связанная с покушением на полицейского чина, фото — ТСН

https://racurs.ua/n127275-na-zakarpate-prohodit-specoperaciya-policii-svyazannaya-s-pokusheniem-na-policeyskogo-china.html

Ракурс

На Закарпатье 25 сентября проходит масштабная спецоперация полиции, проводимая силами неместных правоохранителей. В Ужгороде и Мукачево проводятся многочисленные обыски, полиция приведена в усиленный режим работы.

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Как сообщили источники «Ракурса», на Закарпатье прилетели спецназовцы, в операции задействованы 600 человек.

Причиной проведения спецоперации называют покушение на жизнь руководителя управления защиты экономики Андрея Иванкива, которое произошло еще в июле. Тогда в Иванкива стреляли из автоматического оружия. Обыски якобы проводят и у экс-нардепов Павла Балоги и Михаила Ланьо.

Местный журналист Виталий Глагола в соцсетях рассказал, что в Ужгород утром прилетел самолет и вертолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины.

Арестован Михаил Данило, который официально возглавляет Федерацию бокса Закарпатья, а неофициально — бывший полицейский и руководитель охраны Андрея Стрижака, бывшего судьи Верховного суда и Конституционного суда. Кроме того, задержан подозреваемый — исполнитель преступления. Он до сих пор работает в полиции.

Правозащитник Роман Келемен рассказал, что в Хусте осадили здание горсовета и пропускают в него только по удостоверениям.

Официальных комментариев или информации в Национальной полиции пока не предоставляют. Местные СМИ сообщают, что горсовет Хуста к обыскам правоохранителей из столицы никакого отношения не имеет — там проводят запланированные учения.