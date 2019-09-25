На Закарпатті відбувається спецоперація поліції, пов’язана із замахом на поліцейского чина, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n127275-na-zakarpatti-vidbuvaietsya-specoperaciya-policiyi-pov-yazana-iz-zamahom-na-policeyskogo-chyna.html

Ракурс

На Закарпатті 25 вересня відбувається масштабна спецоперація поліції, яку проводять силами немісцевих правоохоронців. В Ужгороді та Мукачеві проводяться чисельні обшуки, поліція приведена в посилений режим роботи.

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Як повідомили джерела «Ракурсу», на Закарпаття прилетіли спецпризначенці, в операції задіяні 600 спецпризначенців.

Причиною проведення спецоперації називають замах на життя керівника управління захисту економіки Андрія Іванківа, який стався ще у липні. Тоді в Іванківа стріляли з автоматичної зброї. Обшуки нібито проводять й у екс-нардепів Павла Балоги та Михайла Ланьо.

Місцевий журналіст Віталій Глагола у соцмережах розповів, що в Ужгород уранці прилетів літак та вертоліт Національної гвардії, а через Нижні Ворота в область заїхали понад 80 слідчих і спецпризначенців із інших регіонів України.

Заарештовано Михайла Данила, який офіційно очолює Федерацію боксу Закарпаття, а неофіційно — колишній правоохоронець і керівник охорони Андрія Стрижака, колишнього судді Верховного суду та Конституційного суду. Крім того, затримано підозрюваного-виконавця стрілянини. Він дотепер працює у поліції.

Правозахисник Роман Келемен розповів, що в Хусті взяли в облогу будівлю міськради і пропускають до неї тільки по посвідченнях.

Офіційних коментарів чи інформації в Національній поліції наразі не надають. Місцеві ЗМІ повідомляють, що міськрада Хусту до обшуків правоохоронців зі столиці жодного відношення не має, буцімто там проводять заплановані навчання.