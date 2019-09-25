МОЗ: Студенти та викладачі Медичного університету перебувають у полоні. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n127274-moz-studenty-ta-vykladachi-medychnogo-universytetu-perebuvaut-u-poloni.html

Ракурс

Радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов та заступник міністра Андрій Семиволос відвідали Одеський національний медичний університет, поспілкувались із керівництвом та студентами.

Loading...

Семиволос заявив, що першочергово необхідно відкликати позивну заяву, яка забороняє втручатися у будь-яку діяльність університету, шо не дозволяє МОЗ виконувати контролюючу функцію. Про це він повідомив на брифінгу, який транслювали українські ЗМІ.

Ми хочемо розблокувати роботу і понови контроль над закладом як над майном, яким керує МОЗ, — наголосив Семиволос.

За його словами, після розблокування міністерство призначить т. в. о. ректора та почне процедуру обрання нового ректора на прозорих виборах. Це дозволить видавати зарплати та стипендії, а до тих пір студенти та викладачі будуть «у полоні».

Щодо Одеського медичного університету є 15 кримінальних проваджень, які необхідно відкликати. Семиволос порівняв зустріч с працівниками та студентами з радянським фільмом «Гараж» та заявив, що потрібно було зачинити двері, щоб ніхто нікуди не пішов.

Семиволос розповів, що конструктивного діалогу на зустрічі не було, так як конфліктуючі сторони вперше за рік зустрілися разом та за 15−20 хвилин перейшли на особисті образи.

Нагадаємо, у грудні МОЗ заявило про захоплення університету прихильникамиколишнього ректора Валерія Запорожана.

Як раніше повідомлялося, наприкінці лютого МОЗ вдруге прийняв рішення про створення Національного одеського медичного університету.