Судова реформа: Верховний суд розкритикував резонансний законопроект про зменшення кількості суддів

Під час пленуму Верховного суду, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n127273-sudova-reforma-plenum-verhovnogo-sudu-rozkrytykuvav-rezonansnyy-zakonoproekt-1008.html

Ракурс

Верховний Суд оприлюднив висновок свого Пленуму щодо резонансного законопроекту № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

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У висновку пленуму зазначається, що цей законопроект створює загрозу незалежності судової гілки влади, повідомляє прес-служба суду.

З текстом висновку можна ознайомитися за посиланням.

Так, загрозу незалежності суддів у Верховному Суді вбачають в пропонованій цим законопроектом ініціативі щодо початку дисциплінарного провадження стосовно судді на підставі анонімного звернення.

Існування персоналізованої скарги є гарантією незалежності судді від безпідставних скарг щодо його діяльності та гарантією того, що суддям не будуть створювати неправомірні перешкоди в здійсненні правосуддя, — наголошується у висновку.

Також у документі критикується ініціатива щодо зменшення кількості суддів Верховного суду зі 200 до 100.

У висновку Пленуму наголошується, що з дня початку роботи цієї установи (15 грудня 2017 року) їй було передано понад 77 тис. справ. Крім того, щодня надходять ще 360 справ.

Станом на 1 вересня цього року Верховний суд ухвалив 154 тис. 189 рішень, якими завершено розгляд. Проте залишок нерозглянутих скарг та заяв ще становив понад 63 тис.

Зменшення кількості суддів Верховного Суду … призведе до того, що кількісний показник розгляду справ буде вдвічі меншим, ніж показник їх надходження, а отже — до щоденного істотного збільшення залишків справ. Це у свою чергу матиме наслідком збільшення строків розгляду справ у геометричній прогресії, — наголошується у висновку.

Також побоювання у суддів викликає запропоноване в законопроекті розширення люстрації.

Відсторонення від доступу до зайняття державних посад осіб, які займали певні посади за часів президентства Порошенка, є необґрунтованим (очевидно, що мова не може йти про загрозу демократичній системі). Пропоновані зміни мають вибірковий характер: розширення люстрації пропонується стосовно посадових осіб тільки деяких органів суддівського врядування, — наголошується у висновку.

Таким чином, Пленум Верховного Суду вважає, що розгляд цього законопроекту потрібно відтермінувати для врахування всіх зауважень і пропозицій, а також отримання висновків міжнародних організацій на відповідність його європейським стандартам.

Нагадаємо, голова Верховного суду Валентина Данішевська вважає, що ініціатива щодо скорочення кількості суддів Верховного суду нічим не обґрунтована й не зрозуміло, як вона може покращити стан правосуддя в нашій державі.