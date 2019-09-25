Судебная реформа: Верховный суд раскритиковал резонансный законопроект о двукратном уменьшении количества судей

Во время Пленума Верховного суда, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n127273-sudebnaya-reforma-plenum-verhovnogo-suda-raskritikoval-rezonansnyy-zakonoproekt-1008.html

Ракурс

Верховный Суд обнародовал заключение своего Пленума по резонансному законопроекту № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления».

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В заключении пленума отмечается, что этот законопроект создает угрозу независимости судебной ветви власти, сообщает пресс-служба суда.

С текстом заключения можно ознакомиться по ссылке.

Так, угрозу независимости судей в Верховном Суде видят в предлагаемой этим законопроектом инициативе о начале дисциплинарного производства в отношении судьи на основании анонимного обращения.

Существование персонализированной жалобы является гарантией независимости судьи от необоснованных жалоб на его деятельности и гарантией того, что судьям не будут создавать неправомерные препятствия в осуществлении правосудия, — отмечается в заключении.

Также в документе критикуется инициатива по уменьшению количества судей Верховного суда с 200 до 100.

В выводе Пленума подчеркивается, что со дня начала работы этого учреждения (15 декабря 2017 года) ему было передано более 77 тыс. дел. Кроме того, ежедневно поступают еще 360 дел.

По состоянию на 1 сентября этого года Верховный суд принял 154 тыс. 189 решений, которыми

завершено рассмотрение. Однако остаток нерассмотренных жалоб и заявлений еще составлял более 63 тыс.

Уменьшение количества судей Верховного Суда … приведет к тому, что количественный показатель рассмотрения дел будет вдвое меньшим, чем показатель их поступления, а следовательно — к ежедневному существенному увеличению остатков дел. Это в свою очередь приведет к увеличению сроков рассмотрения дел в геометрической прогрессии, — отмечается в заключении.

Также опасения у судей вызывает предложенное в законопроекте расширение люстрации.

Отстранение от доступа к занятию государственных должностей лиц, занимавших определенные должности во времена президентства Порошенко, является необоснованным (очевидно, что речь не может идти об угрозе демократической системе). Предлагаемые изменения носят избирательный характер: расширение люстрации предлагается в отношении должностных лиц только некоторых органов судейского управления, — отмечается в заключении.

Таким образом, Пленум Верховного Суда считает, что рассмотрение этого законопроекта нужно отсрочить для учета всех замечаний и предложений, а также получения выводов международных организаций на соответствие его европейским стандартам.

Напомним, председатель Верховного суда Валентина Данишевская считает, что инициатива по сокращению количества судей Верховного суда ничем не обоснована и не понятно, как она может улучшить состояние правосудия в нашем государстве.