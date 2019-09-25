Минздрав: Студенты и преподаватели Медицинского университета Одессы находятся в плену. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n127274-minzdrav-studenty-i-prepodavateli-medicinskogo-universiteta-odessy-nahodyatsya-v-plenu.html

Ракурс

Советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов и заместитель министра Андрей Семиволос посетили Одесский национальный медицинский университет, пообщались с руководством и студентами.

Loading...

Семиволос заявил, что в первую очередь необходимо отозвать исковое заявление, запрещающее вмешиваться в любую деятельность университета, что не позволяет МЗ выполнять контролирующую функцию. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировали украинские СМИ.

Мы хотим разблокировать работу и возобновит контроль над заведением как над имуществом, которым руководит Минздрав, — отметил Семиволос.

По его словам, после разблокирования министерство назначит в. и. о. ректора и начнет процедуру избрания нового ректора на прозрачных выборах. Это позволит выдавать зарплаты и стипендии, а до тех пор студенты и преподаватели будут «в плену».

Касательно Одесского медицинского университета есть 15 уголовных производств, которые необходимо отозвать. Семиволос сравнил встречу с работниками и студентами с советским фильмом «Гараж» и заявил, что нужно было закрыть дверь, чтобы никто никуда не пошел.

Семиволос рассказал, что конструктивного диалога на встрече не было, так как конфликтующие стороны впервые за год встретились вместе и через 15−20 минут перешли на личные оскорбления.

Напомним, в декабре Минздрав заявил о захвате университета сторонниками бывшего ректора Валерия Запорожана.

Как ранее сообщалось, в конце февраля Минздрав второй раз принял решение о создании Национального одесского медицинского университета.