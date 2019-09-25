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Ракурс
Арсен Аваков, фото: Вадим Чуприна

Заместителей Авакова и нового главу Нацполиции утвердило правительство (ФОТО)

25 сен 2019, 13:33
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Кабинет министров Украины сегодня назначил шестерых заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Первым заместителем стал Сергей Яровой. Заместителями — Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Также утвержден новый руководитель Национальной полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого был заместителем председателя Нацполиции.

Он отметил, что на новой должности будет продолжать реформы, которые начались после создания Национальной полиции, а также займется улучшением состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и профилактиков, в первую очередь, уличной преступности.

Фото: МВД

Яровой на своей должности будет заниматься государственной политикой в сфере публичной безопасности и порядка, в частности — координацией деятельности правоохранительных органов и воинских формирований в этом направлении.

Фото: МВД

Ковальчук — будет обеспечивать формирование госполитики по международному сотрудничеству и взаимодействию с неправительственными организациями.

Фото: МВД

Гончаров — будет координировать вопросы функционирования Единой информационной системы МВД, деятельности по вопросам цифровой трансформации, совершенствования предоставления административных услуг и т. д.

Фото: МВД

Павличенко — будет координировать мониторинг соблюдения прав и свобод граждан в деятельности органов МВД и т. п.

Фото: МВД

Геращенко — будет осуществлять координацию законодательного обеспечения деятельности МВД и взаимодействие с парламентом, Общественным советом при МВД, СМИ и общественностью.

Фото: МВД

Гогилашвили — будет координировать вопросы государственной политики по официальному обороту наркотиков, противодействию наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, взаимодействии МВД с различными религиозными и конфессиональными группами и т. п.

Фото: МВД

Напомним, вчера в отставку подал предыдущий глава Нацполиции Сергей Князев. Причины этого решения он не пояснил.

Источник: Ракурс


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