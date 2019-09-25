Арсен Аваков, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n127277-zastupnykiv-avakova-ta-novogo-ochilnyka-nacpoliciyi-zatverdyv-uryad-foto.html

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Кабінет міністрів України сьогодні призначив шістьох заступників міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Першим заступником став Сергій Яровий. Заступниками — Тетяна Ковальчук, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко, Антон Геращенко та Олександр Гогілашвілі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Також затверджено нового очільника Національної поліції. Ним став генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, який до цього був заступником голови Нацполіції.

Він наголосив, що на новій посаді продовжуватиме реформи, які розпочалися після створення Національної поліції, а також займеться покращенням стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів і профілактиков, в першу чергу, вуличної злочинності.

Яровий на своїй посаді займатиметься державною політикою у сфері публічної безпеки і порядку, зокрема — координацією діяльності правоохоронних органів та військових формувань в цьому напрямку.

Ковальчук — забезпечуватиме формування держполітики щодо міжнародного співробітництва та взаємодію з неурядовими організаціями.

Гончаров — координувати питання щодо функціонування Єдиної інформаційної системи МВС, діяльності з питань цифрової трансформації, удосконалення надання адміністративних послуг тощо.

Павліченко — координуватиме моніторинг дотримання прав і свобод громадян в діяльності органів МВС тощо.

Геращенко — здійснюватиме координацію законодавчого забезпечення діяльності МВС та взаємодію з парламентом, Громадською радою при МВС, ЗМІ та громадськістю.

Гогілашвілі — координуватиме питання щодо державної політики з офіційного обігу наркотиків, протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних, взаємодії МВС з різними релігійними і конфесійними групами тощо.

Нагадаємо, вчора у відставку подав попередній очільник Нацполіції Сергій Князєв. Причини цього рішення він не пояснив.