ДТП на Київщині: водій загинув через залишений поліцією на дорозі автобус, фото — nbn.uа

https://racurs.ua/ua/n127276-na-kyyivschyni-stalosya-smertelne-dtp-cherez-zalyshenyy-policiieu-na-dorozi-avtobus.html

Ракурс

Водій легковика не помітив автобус на узбіччі та потрапив у смертельну ДТП. Через халатне ставлення до виконання своїх обов’язків патрульними в Бориспільському районі Київщини автобус було залишено на трасі без попереджувальних знаків.

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Бориспільска прокуратура розпочала кримінальне провадження, про що пише на своєму сайті.

ДТП з автобусом на трасі Київ — Харків сталося ще 22 вересня, огляд та складання протоколу проводили представники Переяслав-Хмельницького райвідділку поліції. У протоколі зазначено, що транспортний засіб з місця ДТП прибрано, але насправді автобус так і залишився стояти на узбіччі.

Водій автівки Mazda загинув на місці аварії. Тепер Бориспільска прокуратура скерувала провадження у ДБР.

Раніше «Ракурс» розповідав про потрійну ДТП на Київщині, в результаті якої загинули троє людей.