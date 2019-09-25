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Ракурс
ДТП в Киевской области: водитель погиб из-за оставленного полицией на дороге автобуса, фото — nbn.uа

На Киевщине произошло смертельное ДТП из-за оставленного полицией на дороге автобуса

25 сен 2019, 13:26
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Водитель легковушки не заметил автобус на обочине и попал в смертельное ДТП. Из-за халатного отношения к исполнению своих обязанностей патрульными в Бориспольском районе Киевщины автобус оставили на трассе без предупредительных знаков.

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Бориспольская прокуратура начала соответсвующее уголовное производство, о чем пишет на своем сайте.

ДТП с автобусом на трассе Киев — Харьков произошло еще 22 сентября. Обзор и составление протокола проводили представители Переяслав-Хмельницкого райотдела полиции. В протоколе указано, что транспортное средство с места ДТП убрано, но на самом деле автобус так и остался стоять на обочине.

Водитель автомобиля Mazda погиб на месте аварии. Теперь Бориспольская прокуратура направила производство в ГБР.

Ранее «Ракурс» рассказывал о ДТП на Киевщине, в результате которой погибли три человека.

Источник: Ракурс


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