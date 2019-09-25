ДТП в Киевской области: водитель погиб из-за оставленного полицией на дороге автобуса, фото — nbn.uа

https://racurs.ua/n127276-na-kievschine-proizoshlo-smertelnoe-dtp-iz-za-ostavlennogo-policiey-na-doroge-avtobusa.html

Ракурс

Водитель легковушки не заметил автобус на обочине и попал в смертельное ДТП. Из-за халатного отношения к исполнению своих обязанностей патрульными в Бориспольском районе Киевщины автобус оставили на трассе без предупредительных знаков.

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Бориспольская прокуратура начала соответсвующее уголовное производство, о чем пишет на своем сайте.

ДТП с автобусом на трассе Киев — Харьков произошло еще 22 сентября. Обзор и составление протокола проводили представители Переяслав-Хмельницкого райотдела полиции. В протоколе указано, что транспортное средство с места ДТП убрано, но на самом деле автобус так и остался стоять на обочине.

Водитель автомобиля Mazda погиб на месте аварии. Теперь Бориспольская прокуратура направила производство в ГБР.

Ранее «Ракурс» рассказывал о ДТП на Киевщине, в результате которой погибли три человека.