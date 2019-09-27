В России начали фильтровать интернет с помощью системы «Суверенного Рунета», фото - DW

https://racurs.ua/n127388-rossiya-gotovitsya-filtrovat-internet-s-pomoschu-sistemy-suverennogo-runeta.html

Ракурс

Для воплощения идеи «Суверенного Рунета» Россия привлекает все больше умников. На этот раз заниматься системой будет экс-глава компании Nokia в России, а также бывший заместитель министра связи РФ Рашид Исмаилов.

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Начать в России решили в Уральском федеральном округе — именно там стартовали работы по размещению систем DPI (системы фильтрации трафика). Об этом пишет «РБК».

Пилотный проект разместит сети на Урале, интегратором процесса назначили специально созданную под строительство «Суверенного Рунета» компанию. Все работы ведутся в тесном контакте с операторами сотовой связи, работающих по территории России.

Главная задача всей системы — блокировать ресурсы, которые вписаны в скрижали Роскомнадзора. Среди них одним из самых «опасных» россияне признали мессенджер Telegram. Закон о «Суверенном Рунете» вступит в силу 1 ноября 2019 года, его главная цель — защита российского интернета от внешних угроз.

Ранее «Ракурс» писал о законе, который приняли в России для изоляции интернета. Интересно, что при рассмотрении законопроекта в зале Совета Федераций отключили интернет.