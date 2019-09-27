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Ракурс
«Фейсбук» планирует прекратить показывать «лайки». Фото: pexels.com

«Фейсбук» ввел новую функцию: количество «лайков» отныне скрывают

27 сен 2019, 15:39
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Социальная сеть Facebook (Фейсбук) 27 сентября начала скрывать количество «лайков» для публикаций и просмотров видео.

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Такое нововведение заработало сегодня только на территории Австралии. В этой стране владельцы учетных записей не смогут видеть количество просмотров видео и реакции на публикации других людей. В то же время они смогут видеть эти данные относительно собственных сообщений. Об этом сообщает DW.

Мы не хотим, чтобы пользование Facebook воспринималось за конкуренцию. Это тест, чтобы увидеть, как люди взаимодействуют с этим новым форматом, — отметила администрация соцсети.

В Facebook отмечают, что планируют проанализировать нововведения и, возможно, распространят эти изменения на другие страны. В июле компания уже скрыла возможность видеть «лайки» на платформе Instagram, которая ей принадлежит. Чужие «лайки» перестали видеть пользователи Instagram сначала в Канаде, а позже и в Австралии, Бразилии и некоторых других странах. Администрация соцсети заявила, что это «ограниченный тест для того, чтобы мы могли получить некоторые исходные данные».

Напомним, в мессенджере Facebook зимой появилась возможность удаления отправленных сообщений в чатах. Для того, чтобы удалить сообщение, нужно дважды коснуться его на экране. Появится всплывающее меню, в котором пользователь сможет выбрать один из вариантов — удалить сообщение для всех участников переписки или скрыть его только от себя самого. Удалить сообщение можно только в течение 10 минут после того, как оно было отправлено. Затем новая функция перестает работать.

Еще раньше, в декабре 2018 года, «Фейсбук» запретил любые публикации, которые побуждают к половым контактам между взрослыми, способствуют им или были созданы с целью организации таких контактов. Запрещено использование выражений сексуального характера, потому что они могут через особенности культуры разных стран расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями.

Источник: Ракурс


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