Скандал у Зеленского: пресс-секретарь президента оттолкнула журналиста-расследователя и объяснила это охраной частного пространства, скриншот видео

https://racurs.ua/n127386-spiker-zelenskogo-ottolknula-jurnalistov-rassledovateley-i-obyasnila-eto-ohranoy-chastnogo.html

Ракурс

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в скандал. Как показало видео программы «Схемы», пресс-секретарь главы государства оттолкнула корреспондента Сергея Андрушко, который намеревался получить ответ президента и председателя его Офиса Андрея Богдана относительно темы своего расследования.

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Мендель сделала это после того, как Зеленский согласился ответить на вопросы. На видео также видно, что Андрушко тянет назад охранник президента.

Сегодня Мендель объяснила свои действия, отметив, что «защищала личное пространство первого лица».

Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко также не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Давайте на цивилизованное «нет» не набрасываться на делегацию ради красивой картинки, — объяснила Мендель в Фейсбук.

Андрушко намеревался спросить Зеленского о том, знает ли он, что Богдан получил звание заслуженного юриста Украины в 2007 году за национализацию Никопольского завода ферросплавов, которая фактически не состоялась.

«Ракурс» сообщал вчера об этом расследовании «Схем». В нем говорится о том, что Богдан в 2013 году участвовал в переговорах, которые вел премьер-министр Николай Азаров в России об отказе от ассоциации с Европейским Союзом. Богдан в составе правительственной делегации летал в Санкт-Петербург, после чего Азаров объявил об отказе подписывать соглашение об ассоциации. В разгар Евромайдана Богдан получил почетную грамоту от Кабмина Азарова.