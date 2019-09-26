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Богдан участвовал в переговорах Азарова об отказе от ассоциации с ЕС – СМИ. Фото: UA.NEWS

Богдан участвовал в переговорах Азарова об отказе от ассоциации с ЕС — СМИ (ВИДЕО)

26 сен 2019, 22:48
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Андрей Богдан, который занимает должность руководителя Офиса президента Украины, в 2013 году участвовал в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с Россией об отказе от ассоциации с Европейским Союзом.

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Участие Богдана подтверждают данные о пересечении им границы с РФ и документ с составом украинской делегации. Об этом сообщается в расследовании программы «Схемы».

После возвращения в Украину и решения правительства о приостановлении ассоциации с ЕС Богдана наградили государственной наградой. В ходатайстве о награждении указывается, что Богдана наградили за проведение превентивных антикоррупционных мероприятий, формирование негативного отношения к коррупции и подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины.

Издание отмечает, что Богдан входит в список ста самых влиятельных украинцев от издания «Новое время». Он опередил Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Богдан занял второе место, сразу после президента Владимира Зеленского.

Напомним, Богдан оказался в центре скандала из-за выходных в Сан-Тропе на День Независимости Украины.

Источник: Ракурс


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