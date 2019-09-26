Главные новости 26 сентября: Миссия МВФ завершила работу, в Броварах полицейский врезался в остановку. Фото: Хвиля

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершает свою работу в Украине. Итоги их работы должны появиться завтра. Во время работы этой миссии не удалось достичь договоренности по новой программе кредитования Украины со стороны МВФ. Причиной стала ситуация вокруг «ПриватБанка», госбюджета и возможной смены руководства Национального банка Украины.

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В Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента погибла женщина, а два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Правоохранители назначили служебное расследование по этому факту. Начальника управления полиции охраны Киевской области отстранили от исполнения служебных обязанностей на время расследования.

Министерство обороны Украины анонсировало законопроект о создании военной полиции. Новый антикоррупционный орган будет заниматься анализом технических условий, отчетности, тендеров и расследованием конкретных дел. В реформировании ведомства будут использовать международные наработки.

Телеканал «112 Украина» лишился лицензии на трансляцию в пяти областях Украины. Решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Новостной телеканал регулярно нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. Его лишили лицензии, потому что телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет назвал стоимость проведения переписи населения. Согласно проекту Государственной службы статистики, осуществления переписи стоит 5 млрд грн. Он отметил, что перепись можно заменить созданием единого реестра украинцев, в который войдут 6−7 различных реестров с базовыми данными о гражданах.