Головні новини 26 вересня: Місія МВФ завершила роботу, у Броварах поліцейський врізався у зупинку. Фото: Хвиля

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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершує свою роботу в Україні. Підсумки їхньої роботи мають з’явитися завтра. Під час роботи цієї місії не вдалося досягти домовленості щодо нової програми кредитування України з боку МВФ. Причиною стала ситуація довкола «ПриватБанку», держбюджету та можливої зміни керівництва Національного банку України.

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У Броварах Київської області співробітник поліції охорони врізався у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту загинула жінка, а дві особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Правоохоронці призначили службове розслідування за цим фактом. Начальника управління поліції охорони Київської області відсторонили від виконання службових обов’язків на час розслідування.

Міністерство оборони України анонсувало законопроект про створення військової поліції. Новий антикорупційний орган буде займатися аналізом технічних умов, звітності, тендерів та розслідуванням конкретних справ. У реформуванні відомства будуть використовувати міжнародні напрацювання.

Телеканал «112 Україна» позбувся ліцензії на трансляцію в п’яти областях України. Рішення прийняла Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Новинний телеканал регулярно порушував умови ліцензії і отримав кілька попереджень. Його позбавили ліцензії, тому що телеканал не усунув порушення з 2014 року.

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет назвав вартість проведення перепису населення. Згідно з проектом Державної служби статистики, здійснення перепису коштує 5 млрд грн. Він зазначив, що перепис можна замінити створенням єдиного реєстру українців, у який увійдуть 6−7 різних реєстрів з базовими даними про громадян.