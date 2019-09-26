МВФ та Україна не домовилися про умови нової програми кредитування, фото: UA.News

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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні завершує свою роботу в Україні.

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Очікується, що завтра з’явиться заява за підсумками роботи цієї місії, повідомляє видання «Громадське» з посиланням на прес-службу українського представництва МВФ.

За інформацією агентства «Українські новини», під час роботи цієї місії не вдалося досягти домовленості щодо нової програми кредитування України з боку МВФ.

Зазначається, що причини цього полягають у ситуації довкола «ПриватБанку», державного бюджету та можливої зміни керівництва Національного банку України.

За інформацією джерел агентства, основною причиною, через яку не вдалося досягти домовленості з МВФ, стали повідомлення про можливість укладання мирової угоди між державою та колишніми власниками «ПриватБанку».

Так, невдовзі після початку роботи місії МВФ в Україні колишній власник «ПриватБанку» Ігор Коломойський заявив, що готовий укласти мирову угоду й обміняти 2 млрд дол., які у нього були в «ПриватБанку», на акції цього банку. Ще одним негативним фактором стало інтерв’ю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, у котрому він заявив, що нова українська влада шукає «компромісу» з Коломойським у питанні «ПриватБанку».

Місія МВФ прибула до України 11 вересня, переговори розпочалися наступного дня. Спочатку планувалося, що вона працюватиме до 24 вересня, проте згодом її термін було продовжено ще на два дні. Однак узгодити умови меморандуму про співпрацю чи хоча б його проект так і не вдалося.

Українська сторона планувала домовитися з МВФ щодо трирічної програми з виділення кредитів на загальну суму до 6 млрд дол. США.

Також Київ планував домовитися про отримання кредитування на приблизно таку ж суму від Світового банку. Цей кредит мав би бути прив’язаний до умов домовленостей України з МВФ.

Нагадаємо, Господарський суд Києва 24 вересня ухвалив рішення перенести на 1 жовтня розгляд справи щодо визнання нечинною угоди про купівлю-продаж акцій «ПриватБанку» між Коломойським та Міністерством фінансів.