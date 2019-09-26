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Телеканал "112 Україна" позбавили ліцензії: подробиці гучного рішення. Фото: Укрінформ

Телеканал «112 Україна» позбавили ліцензії: подробиці гучного рішення

26 вер 2019, 13:11
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Телеканал «112 Україна» позбувся ліцензії на трансляцію в п’яти областях України. Рішення приймалося на засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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Під час засідання розглядалася справа п’яти регіональних компаній. Всі вони ретранслювали ефір «112 Україна». Як заявив під час засідання член Нацради Сергій Костинський, телеканал виграв конкурси у багатьох областях, залишивши глядачів без регіональної журналістики.

Також Костинський додав, що новинний телеканал регулярно порушував умови ліцензії і отримав кілька попереджень. Ліцензія не була видана через те, що телеканал не усунув порушення з 2014 року.

Рішення про позбавлення ліцензії було прийнято одноголосно.

В Офісі Президента України вже відреагували на рішення Нацради. Тут заявили, що стежать за ситуацією. Також у глави держави пообіцяли оновити склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, що минулого тижня Шостий апеляційний суд відмовив «112 Україна» в апеляції і зняв заборону Нацради з питань телебачення і радіомовлення приймати рішення про продовження або анулювання ліцензії.

Крім того, у вересні в РНБО заявили, що санкції проти телеканалів NewsOne і «112 Україна», які підозрювали в проросійській пропаганді, вводитися не будуть.

Джерело: Ракурс


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