Аваков відреагував на заяву Князєва про відставку і розповів про його майбутнє. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n127325-avakov-vidreaguvav-na-vidstavku-knyazieva-i-rozpoviv-pro-yogo-maybutnie.html

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Арсен Аваков, голова Міністерства внутрішніх справ України, прокоментував відставку керівника Національної поліції України Сергія Князєва. При цьому вже екс-глава поліції буде працювати в системі МВС.

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Під час сьогоднішньої прес-конференції Аваков подякував Князєву за роботу. Він нагадав, що колишній начальник поліції зробив багато для держави на сході України, на Закарпатті та Рівненській області, повідомляє прес-служба МВС.

Міністр заявив, що відставка Князєва є плановим кроком, який не зумовлений негативними факторами і брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції.

За його словами, колишній начальник поліції продовжить роботу на посаді радника міністра на громадських засадах і члена колегії МВС.

Нагадаємо, що Князєв заявив про свою відставку 24 вересня. День потому відомство отримало нового керівника. Ним став генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, який до цього був заступником голови Нацполиции.