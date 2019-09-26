Аваков отреагировал на заявление Князева об отставке и рассказал о его будущем. Фото: МВД

https://racurs.ua/n127325-avakov-otreagiroval-otstavku-knyazeva-i-rasskazal-o-ego-buduschem.html

Ракурс

Арсен Аваков, глава Министерства внутренних дел Украины, прокомментировал отставку руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева. При этом уже экс-глава полиции будет работать в системе МВД.

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Во время сегодняшней пресс-конференции Аваков поблагодарил Князева за работу. Он напомнил, что бывший начальник полиции сделал многое для государства на востоке Украины, на Закарпатье и Ровенской области, сообщает пресс-служба МВД.

Министр заявил, что отставка Князева является плановым шагом, который не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции.

По его словам, бывший начальник полиции продолжит работу на посту советника министра на общественных началах и члена коллегии МВД.

Напомним, что Князев заявил о своей отставке 24 сентября. День спустя ведомство получило нового руководителя. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого был заместителем председателя Нацполиции.