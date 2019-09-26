В Новой Гвинее американские ученые открыли новый вид крокодилов, фото — media.publika.md

https://racurs.ua/n127324-uchenye-otkryli-novyy-vid-krokodilov-v-novoy-gvinee-u-reptiliy-uzkaya-i-dlinnaya-golova-foto.html

Ракурс

Сrocodylus halli — новый вид новогвинейского крокодила — открыли двое ученых: Крис Мюррей (Университет Юго-Восточной Луизианы) и Калеб МакМэхон (Филдивський музей естественной истории, Чикаго). Они обнаружили, а потом показали миру различия этих рептилий — длинную лобную кость, более вытянутую голову — и связали все это с местом их проживания.

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Ранее считалось, что в мире есть всего 13 видов рептилий, но ученые из США открыли новый, 14-й. Об этом написало издание Newsweek.

Новый вид крокодила обитает в Новой Гвинее, ранее его отождествляли с уже известными Crocodylus novaeguineae — уникальными представителями рептилий, которых можно увидеть только на этом острове. Однако ученые нашли существенные различия у рептилий, которые живут в южной части острова — это форма головы, а еще привычки, связанные с гнездованием.

Ученые осмотрели массу образцов, среди которых не только черепа полусотни крокодилов, но и живые существа. С полной уверенностью они заявили, что даже просто взглянув на рептилий из северной и южной частей Новой Гвинеи, можно увидеть различия. Теперь остров имеет два вида крокодилов, которые вошли в мировую классификацию — Crocodylus novaeguineae и Сrocodylus halli.

Ранее «Ракурс» писал о популяции обезьян во Флориде, которые являются носителем уникального смертельного вируса. Ученые с опаской отметили, что в последнее время популяция этих животных значительно увеличилась.