Новости мира

Наследный принц Саудовской Аравии признался в убийстве Хашогги. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n127323-naslednyy-princ-saudovskoy-aravii-priznalsya-v-ubiystve-hashoggi.html

Ракурс

Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, публично заявил о своей причастности к убийству журналиста Джамала Хашогги.

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Признание он сделал в беседе с создателем документального фильма, который посвятили убийству журналиста. Бин Салман подчеркнул, что несет ответственность за убийство Хашогги, передает Frontline.

Режиссера документальной ленты Мартин Смит рассказал, что наследник саудовского престола не стал отрицать, что физическая ликвидация Хашогги была проведена под его контролем.

Сам бин Салман добавил, что «убийство происходило под его наблюдением». Он также признал, что несет всю ответственность за преступление.

В беседе с журналистами наследный принц также отметил, что исполнители убийства Хашогги могли использовать частный самолет кого-то из членов правительства королевства.

Напомним, что Хашогги исчез 2 октября 2018 года. Последний раз его видели живым, когда он входил в саудовское консульство в Стамбуле. Исчезновение журналиста вызвало значительный международный резонанс.