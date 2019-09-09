Джамал Хашогги, фото: ТСН

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Ракурс

Расшифровку аудиозаписей переговоров оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги с его убийцами, опубликовали турецкие СМИ.

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Издание Sabah отмечает, что эти аудиозаписи были сделаны турецкими спецслужбами. Убийство произошло в здании саудовского консульства в Стамбуле, сообщает агентство «Укринформ»

Расшифровка аудиозаписей свидетельствует, что убийцы заявили Хашогги, который пришел в консульство для разрешения вопросов с документами, необходимыми для оформления будущего брака, что его отвезут в Саудовскую Аравию якобы по указанию Интерпола.

Мы пришли забрать вас, — заявил журналисту один из убийц.

На это Хашогги им ответил, что не существует дел, связанных с ним, а на улице возле консульства его ждет невеста.

Кроме того, во время общения убийцы интересовались у него о наличии мобильных телефонов. Хашогги ответил, что имеет два смартфона iPhone. Ему этого ему приказали написать сообщение сыну, однако журналист отказался.

Впоследствии Хашогги спросил своих будущих убийц, зачем им полотенце и собираются ли давать ему лекарства.

Мы вас положим спать, — заявили они ему.

Позже, очевидно, его душили. Об этом могут свидетельствовать звуки борьбы и переговоры убийц между собой относительно того, дышит ли еще жертва. Далее в аудиозаписях попадаются звуки, свидетельствующие, что тело убитого могли расчленить.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года. Последний раз его видели живым, когда он входил в саудовское консульство в Стамбуле.

Исчезновение журналиста вызвало значительный международный резонанс. Впоследствии прокуратура Саудовской Аравии признала, что убийство журналиста было преднамеренным, а не случайным. В ведомстве потребовали казнить лиц, причастных к этому преступлению.