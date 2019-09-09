Джамал Хашоггі, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n126538-rozshyfrovku-peregovoriv-djamal-hashoggi-z-ubyvcyamy-opublikuvaly-turecki-zmi.html

Ракурс

Розшифровку аудіозаписів переговорів опозиційного саудівського журналіста Джамала Хашоггі з його вбивцями, опублікували турецькі ЗМІ.

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Видання Sabah зазначає, що ці аудіозаписи були зроблені турецькими спецслужбами. Вбивство відбулося в приміщенні саудівського консульства в Стамбулі, повідомляє агентство «Укрінформ»

Розшифровка аудіозаписів свідчить, що вбивці заявили Хашоггі, який прийшов до консульства для владнання справ з документами, необхідними для оформлення майбутнього шлюбу, що його відвезуть до Саудівської Аравії нібито за вказівкою Інтерполу.

Ми прийшли забрати вас, — заявив журналістові один із убивць.

На це Хашоггі їм відповів, що не існує справ, пов’язаних із ним, а на вулиці біля консульства його чекає наречена.

Крім того, під час спілкування вбивці цікавилися в нього щодо наявності мобільних телефонів. Хашоггі відповів, що має два смартфони iPhone. Йому цього йому наказали написати повідомлення синові, проте журналіст відмовився.

Згодом Хашоггі запитав у своїх майбутніх убивць, навіщо їм рушник і чи збираються давати йому ліки.

Ми вас покладемо спати, — заявили вони йому.

Пізніше, вочевидь, його душили. Про це можуть свідчити звуки боротьби та перемовини вбивць між собою щодо того, чи жертва ще дихає. Далі в аудіозаписах трапляються звуки, котрі свідчать, що тіло вбитого могли розчленувати.

Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року. Востаннє його бачили живим, коли він входив до саудівського консульства в Стамбулі.

Зникнення журналіста спричинило значний міжнародний резонанс. Згодом прокуратура Саудівської Аравії визнала, що вбивство журналіста було навмисним, а не випадковим. У відомстві зажадали стратити осіб, причетних до цього злочину.