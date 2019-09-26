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Юлия Тимошенко (справа), фото: ВО «Батькивщина»

Тимошенко утверждает, что Зеленский разрешит продажу земли иностранцам (ВИДЕО)

26 сен 2019, 12:13
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Юлия Тимошенко, лидер парламентской фракции «Батькивщина», опровергла тезис правительства о том, что иностранцы не могут покупать земли сельскохозяйственного назначения.

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Об этом она заявила в ходе сегодняшнего брифинга.

По мнению лидера «Батькивщины», в тексте законопроекта, который подали в Верховную Раду соратники Зеленского, содержатся тезисы о возможности приобретения земли людьми с двойным гражданством, а также юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Украины.

Тимошенко утверждает, что юридические лица могут быть на 99% быть в собственности нерезидентов.

По ее мнению, 42 млн га пахотных земель могут быть проданы иностранцам. Кроме того, в одни руки можно покупать до 210 тыс. га земли, но в случае, если такая компания имеет несколько аффилированных структур, то иностранец может купить до 1 млн га земли.

Политик назвала такую ситуацию новейшей колонизацией Украины.

Мы не будем молчать, — заверила Тимошенко и напомнила, что уже семь областных советов обратились к правительству с требованием остановить продажу земли.

Напомним, Тимошенко также сегодня представила подготовленный ее фракцией законопроект о проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе. По мнению лидера «Батькивщины», такой референдум следует провести по поводу инициативы о введении в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Источник: Ракурс


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