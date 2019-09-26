Юлія Тимошенко (праворуч), фото: ВО «Батьківщина»

https://racurs.ua/ua/n127322-tymoshenko-perekonuie-scho-zelenskyy-dozvolyt-prodaj-zemli-inozemcyam-video.html

Ракурс

Юлія Тимошенко, лідер парламентської фракції «Батьківщина», заперечила тезу уряду про те, що іноземці не можуть купувати землі сільськогосподарського призначення.

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Про це вона заявила під час сьогоднішнього брифінгу.

На думку лідера «Батьківщини», в тексті законопроекту, який подали у Верховну Раду соратники Зеленського, містяться тези щодо можливості придбання землі людьми з подвійним громадянством, а також юридичними особами, утвореними відповідно до законодавства України.

Тимошенко стверджує, що юридичні особи можуть бути на 99% бути у власності нерезидентів.

На її думку, 42 млн га орних земель можуть бути продані іноземцям. Крім того, в одні руки можна купувати до 210 тис. га землі, але у випадку, якщо така компанія має декілька афільованих структур, то іноземець може купити до 1 млн га землі.

Політик назвала таку ситуацію новітньою колонізацією України.

Ми не будемо мовчати, — запевнила Тимошенко і нагадала, що вже сім обласних рад звернулися до уряду з вимогою зупинити продаж землі.

Нагадаємо, Тимошенко також сьогодні представила підготований її фракцією законопроект про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою. На думку лідера «Батьківщини», такий референдум слід провести з приводу ініціативи про запровадження в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення.