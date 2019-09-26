У Львові на Сихові супермаркет впав великий будівельний кран, фото — zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n127321-budivelnyy-kran-vpav-na-supermarket-u-lvovi-foto.html

Ракурс

У Львові вранці 26 вересня сталася аварія — будівельний кран впав прямісінько на дах супермаркету, а кранівницю затисло у кабіні. На допомогу прийшли рятувальники, життю жінки наразі нічого не загрожує.

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Про аварію на будівництві, що веде компанія «Авалон» у Львові, повідомила на своєму сайті Львівська міськрада.

Кран впав на складські приміщення супермаркету «Арсен», на щастя у той час людей там не було. Наразі постраждалу визволяють з кабіни, для чого рятувальники викликали на підмогу спецавтомобіль.

Що стало причиною для такої аварії, стане відомо лише після проведення експертиз. Зараз на проспекті Червоної калини працюють всі відповідні служби.

Раніше «Ракурс» писав про обрив кабіни атракціону — це сталося в Одесі, на щастя запуск був тестовим, тож кабіна була порожньою.