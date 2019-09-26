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Ракурс
У Львові на Сихові супермаркет впав великий будівельний кран, фото — zaxid.net

Будівельний кран впав на супермаркет у Львові (ФОТО)

26 вер 2019, 12:07
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У Львові вранці 26 вересня сталася аварія — будівельний кран впав прямісінько на дах супермаркету, а кранівницю затисло у кабіні. На допомогу прийшли рятувальники, життю жінки наразі нічого не загрожує.

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Про аварію на будівництві, що веде компанія «Авалон» у Львові, повідомила на своєму сайті Львівська міськрада.

У Львові на Сихові сталася надзвичайна подія – на супермаркет впав великий будівельний кран, є поранена, фото — zaxid.net

Кран впав на складські приміщення супермаркету «Арсен», на щастя у той час людей там не було. Наразі постраждалу визволяють з кабіни, для чого рятувальники викликали на підмогу спецавтомобіль.

У Львові на Сихові сталася надзвичайна подія – на супермаркет впав великий будівельний кран, є поранена, фото — zaxid.net

У Львові на Сихові сталася надзвичайна подія – на супермаркет впав великий будівельний кран, є поранена, фото — zaxid.net

Що стало причиною для такої аварії, стане відомо лише після проведення експертиз. Зараз на проспекті Червоної калини працюють всі відповідні служби.

Раніше «Ракурс» писав про обрив кабіни атракціону — це сталося в Одесі, на щастя запуск був тестовим, тож кабіна була порожньою.

У Львові на Сихові сталася надзвичайна подія – на супермаркет впав великий будівельний кран, є поранена, фото — zaxid.net

Джерело: Ракурс


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